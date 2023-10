Caroline Fontenoy : “Avoir un prématuré ou une césarienne ne fait pas de vous une mauvaise maman”

Dans “La peur au ventre”, vous parlez justement de ce rythme effréné de votre métier qui n’est pas sain pour les femmes enceintes…

”Je pense que je serais revenue parce que c’est dans mon ADN et que je ne suis plus enceinte aujourd’hui. Ce boulot, on le fait parce qu’on est des urgentistes de l’info. Oui, je serais revenue inévitablement. Et j’aurais juste mis un peu plus d’anticernes le lendemain (sourire) ! Maintenant que mes enfants sont plus grands, je reprends ma passion de journaliste car j’ai tous les moyens physiques pour le faire.”

Vous parlez rarement de vous, encore moins aussi intimement. Quel impact a eu cet enfant prématuré sur votre vie ?

”Sur un plan personnel, il y a un tsunami qui nous a emportés au début. On est tombé là-dedans assez brutalement. On ne s’y attendait pas. Cela nous a encore plus soudés avec Jérôme. On est hypercomplices. S’il y avait une épreuve de couple, il l’a remportée haut la main car il a été là à chaque instant. Moi, ça m’a changé car je vivais une épreuve de plus sur un plan personnel… Et je me disais qu’après ça, tu peux aller contre le vent. Si c’est difficile pour certaines choses, cela m’a transformée en tant que femme. Ça m’a rendue plus forte. Ma fille m’a donné une grosse leçon de vie et de courage une fois arrivée sur terre. Donc quand on a une 'warrior' devant soi, on n’a plus le droit de se plaindre. Je relativise les choses, je regarde mes enfants comme un petit miracle tous les jours. Et quand elles me sourient, ça me suffit. Ça m’a bouleversé à plein de niveaux, je ne suis plus la même qu’il y a 4 ans. Et, professionnellement parlant, après le premier signal d’alerte pour Zélia, je n’ai même pas attendu l’avis de mon gynéco pour m’arrêter. Dans ma tête, c’était clair : on ferme boutique et je reviendrai quand elle sera arrivée à terme. On m’offre une seconde chance, j’allais la saisir à bras-le-corps. Et ça permet aussi de se recentrer, surtout quand on vit une actualité intense comme maintenant. De replacer les choses et de voir l’essentiel. Tout ça m’a permis de m’apaiser.”

Incroyable de se dire que l’on va faire un deuxième enfant après avoir vécu ce calvaire…

”Cela dépend du côté duquel on se place. Moi, je suis du genre à voir la bouteille à moitié remplie, plutôt qu’à moitié vide. Mais certains membres de notre famille, comme ma belle-maman, étaient très inquiets lorsqu’on avait le projet. L’âge pouvait aussi augmenter le facteur de risques. Mais, sachant d’où l’on venait, j’ai été super bien suivie et j’ai mis toutes les chances de mon côté. Parce qu’il était hors de question de repasser par tout cela. C’est aussi pour cette raison que j’ai voulu écrire ce livre car il existe quand même des leviers d’action. La meilleure arme absolue, c’est le repos. La prématurité, il y a des causes multiples. Mais en ce qui me concerne, on les avait bien identifiées, c’était le besoin de repos. C’était la première alarme. Une chose reste indéniable : quand on a dû tout arrêter, contraints et forcés, quand il y a eu la pandémie, les chiffres de prématurés ont chuté. Et le service de néonat était vide. C.Q.F.D. j’ai envie de dire. Et tous les professionnels de la santé que j’ai pu interroger sont tous d’accord, de la sage-femme en passant par la pédiatre ou la gynécologue : c’est d’arrêter les femmes plus tôt. Comme le font les pays nordiques qui sont toujours en avance sur nous. Ce sont des choix politiques car il faut financer tout cela. Mais sachant aussi que des enfants en néonat coûtent cher car ce sont des soins intensifs, est-ce qu’on n’y gagnerait pas tous finalement ? Même lorsqu’une grossesse se passe bien, il ne faut pas oublier que cela reste un petit miracle de mettre un enfant au monde.”

Lorsque l’on est connue comme vous, est-ce plus compliqué de vivre ce genre de chose ?

”Quand on est dans un moment creux de sa vie, en tant qu’être humain, on a parfois juste envie d’être dans sa coquille et seule. Et là, je sentais qu’il y avait beaucoup de regards qui se posaient sur moi à l’hôpital. Quand je vais déclarer ma fille en fauteuil roulant, les cheveux gras, pas maquillée, ultrafatiguée, blanche comme un linge car j’avais perdu beaucoup de sang et tout ce qui va avec… Je ne me sens pas au top de ma forme non plus quand je traverse le couloir pour voir ma fille en Baxter avec les fesses presque à l’air dans ma chemise d’hôpital. Et je sais qu’à ce moment-là, tout le monde me reconnaît. Ce ne sont pas des moments agréables mais, sincèrement, l’essentiel est ailleurs. On relativise. Les infirmières en ont vu d’autres (sourire) ! Mais, à côté de cela, le revers de la médaille, est que je peux profiter de cette notoriété pour faire passer un message. Donc on accepte.”

Comme cette banalisation de la césarienne…

”Merci de le mentionner. Car avoir un bébé prématuré ou une césarienne ne fait pas de vous une mauvaise maman. J’ai fait deux césariennes, et tout va bien. Tant que votre enfant est en bonne santé, c’est bon. Mais il est vrai que l’acte chirurgical en lui-même est violent. Quand il s’agit d’une césarienne d’urgence, ton corps n’est pas préparé. Ni toi mentalement. Donc ton corps est hyperrétif à ce qu’on va te faire. Tu récupères très mal… et moi j’ai eu une infection carabinée qui n’a rien arrangé. Donc, les premiers jours, mon homme devait me porter. Je me déplaçais en chaise roulante, etc. C’est horrible ! Alors que pour le deuxième, avec une césarienne programmée, tout se passe bien. Mais, néanmoins, cela reste un acte chirurgical que l’on banalise. Ce n’est pas comme si on allait détartrer ses dents ! C’est un peu plus compliqué que cela. Sans oublier la montée de lait compliquée après aussi, etc.”

Au final, ce livre vous a-t-il fait du bien ?

”Oui. J’espère qu’il fera du bien en tout cas. J’en suis presque convaincue parce que moi, ce qui m’a aidée, était d’en parler avec des gens qui ont traversé la même chose que moi. J’ai déjà reçu beaucoup de messages lorsque j’ai annoncé la sortie de ce livre. Il a été une bonne catharsis. Ma thérapie à moi car c’est quelque chose qui vous suit assez longtemps. J’ai hâte d’aller en témoigner après dans les services de néonat. Il aura une belle vie derrière avec plein de choses positives. Car la méconnaissance des prématurés est folle. Il se passe tellement de choses dans les dernières semaines entre les poumons, le cerveau, etc. qu’on n’explique jamais aux parents. Le pourquoi il est important d’aller jusqu’au terme car, par exemple, des connexions neuronales primordiales se font lors de ces dernières semaines.”

”Il y a pire dans la vie qu’un JT qui démarre 5 minutes en retard”

”La télé, ce n’est que de la télé”, comme disait Cyril Hanouna. “Après tout, ce trublion a raison”, écrit Caroline Fontenoy dans son livre. Pour son deuxième enfant, le JT, et son boulot attendront. Priorité à sa future fille : il faut lever le pied pour mettre au monde un enfant. “C’est comme il y a quelques semaines, lorsque nous avons commencé le journal à 19 h 05, nous explique la présentatrice du RTL Info âgée aujourd’hui de 44 ans. Ce qui ne m’est jamais arrivé de ma carrière. Pendant que tout le monde était super excité en régie, je dis : 'les gars, on ne sauve pas des vies. Il n’y a pas quelqu’un avec une opération à cœur ouvert et où on n’a plus d’électricité. On va se calmer et trouver une solution'. Mon histoire m’a permis de relativiser beaucoup de choses. Même si c’est embêtant de commencer par 5 minutes de retard…, les pannes techniques, ça arrive. Et il y a pire dans la vie que de commencer 5 minutes en retard.”

”Avec Jérôme, on forme une équipe. Il m’a avoué après avoir eu peur pour nous deux”

Caroline Fontenoy donne aussi la parole à son homme, avec qui elle s’est mariée cet été, sous forme d’interview. “C’était une volonté qu’il soit dans le livre car on forme une équipe”, confie-t-elle au sujet de celui avec qui elle est restée très complice “en riant de situations qui ne s’y prêtaient pas”.” Il n’y a pas que la maman qui passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Même si, physiquement, c’est un peu dans notre être que cela se passe. Il y a donc une douleur physique qui s’ajoute au bleu de l’âme.” C’est justement en écrivant sa “peur au ventre” que la journaliste a appris certaines choses non dites par son mari au moment de l’accouchement. “Son malaise vagal au moment de l’alerte, je m’en suis douté car il mettait beaucoup de temps pour revenir vers moi… Par contre, il m’a avoué qu’il avait eu peur pour nous deux. Et ça, je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment. C’était Lou, Lou et Lou. Moi, je n’ai jamais eu peur pour moi et je n’y ai même pas pensé. Lui, me voyait d’heures en heures avec ma tête qui s’allongeait, les contractions de plus en plus intenses et l’infection qui gagnait du terrain. Et, à un moment donné, il s’est dit : 'mais en fait je vais les perdre toutes les deux !' Ça, il n’a pas osé me le dire. Sauf ici en écrivant le bouquin.” Par soutien, comme le fait qu’il ne penserait jamais que son épouse arriverait au terme pour leur deuxième enfant, Jérôme n’a jamais osé l’avouer. “Les parents, ce sont une équipe. On ne s’est pas laissé abattre. Le papa a un rôle prédominant, je ne voulais pas qu’il en soit exclu. C’est notre histoire.”