Cube "Viva For Life" : on connaît le chanteur qui va enfermer les animateurs de la RTBF

Pendant 6 jours et 6 nuits, celui-ci abritera trois animateurs de la RTBF. Pour cette édition, deux nouvelles têtes viendront rejoindre Ophélie Fontana à l’intérieur du studio de verre. Il s’agit de Walid, co-animateur historique de la quotidienne Viva for Life, et de Fanny Jandrain, aux commandes du Belfius Viva For Life Tour depuis 2018.

"Je suis touché par cette mobilisation autour de l’opération Viva for Life, et savoir qu’1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté chez vous en Belgique, c’est inacceptable ! C’est pourquoi il était important pour moi d’être à vos côtés et de vous soutenir !" a-t-il expliqué au site de la RTBF.

Après son concert, jeudi, le nom de Mika était sur les lèvres de tous les festivaliers. Le chanteur a véritablement marqué cette édition des Francofolies. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Cette onzième édition sera marquée par l’absence de Sara de Paduwa, figure emblématique de Viva For life et animatrice faisant partie du trio enfermé dans le cube depuis la toute première édition de l’action.

8.034.120 euros, voilà la jolie somme que la dixième édition de Viva for Life avait rassemblée en fin 2022.