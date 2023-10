Lara Fabian devient coach à The Voice Kids France

Selon le magazine Closer, Patrick Fiori, présent depuis la saison 2, rempile, tout comme Slimane, nouveau visage du programme en 2023. Et Nolwenn Leroy et Kendji seront donc remplacés par Lara Fabian et Claudio Capéo. Si la première avait déjà fait une apparition dans la version adulte (dont le jury de cette année est composé de Mika, Bigflo&Oli, Vianney et Zazie), le second, lui, avait été révélé dans “The Voice” en 2016.

Des retrouvailles avec son ex, Patrick Fiori

Les tournages des auditions à l’aveugle de la saison 10 devraient débuter à la mi-novembre. Selon les informations de Closer, la chanteuse belge (qui vient de faire le buzz sur TikTok), qui avait participé à la saison 9 de The Voice en 2020 au moment du Covid, va donc s’asseoir aux côtés de Patrick Fiori. Pour rappel, à la fin des années 90, Lara Fabian et Patrick Fiori ont été en couple. Un buzz médiatique en 1998 qui avait eu rapidement raison de leur couple. Le 1er janvier 2000, le couple se sépare. Depuis, on les avait rarement vus ensemble sur un même plateau télé. Et pour cause, dans son livre “Tout”, Lara Fabian avait écrit que cette relation, qui avait mis son “cœur en charpie”, s’était soldée par un “scandale public”.