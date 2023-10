Catherine Deneuve: Madame cinéma fête ses 80 ans ce dimanche 22 octobre

Cette diversité dans ses rôles et la grande discrétion qu’elle entretient autour de sa vie privée contribuent à la rendre indéfinissable, y ­compris pour des cinéastes qui l’ont souvent dirigée, tel André Téchiné: “Le mystère Deneuve, le décrypter, c’est impossible, je suis toujours devant un sphinx que j’essaie de déchiffrer. Il semblerait qu’elle ait une réserve inépuisable et qu’on ne touche jamais le fond”.

Alors que la comédienne s’apprête à franchir le cap des 4 x 20 ans ce dimanche 22 octobre, Arte lui ­consacre toute une semaine, à commencer par le jour de son anniversaire, avec l’excellent film de François Ozon, Potiche. Une comédie féministe dans laquelle Deneuve surprend à nouveau: “C’est vrai que ce n’est pas une chose qui me caractérise d’emblée aux yeux du public. Je ne suis pas une actrice comique, je ne peux pas aller aussi loin que Valérie Lemercier, mais dans Potiche je me suis lâchée!”

Le documentaire qui suit le film revient sur sa vie de cinéma, au cours de laquelle elle a exploré tous les registres, avec archives et d’extraits d’entretiens. Elle y fait part de son admiration pour Marilyn Monroe, qu’elle ne se lasse pas de regarder: “C’est ce léger décalage entre ce qu’elle est vraiment et ce qu’elle joue qui donne cette note tellement plus palpable. Quand on a vécu des choses aussi importantes et si graves très jeune, je pense qu’il est impensable que ces choses-là ne vous reviennent pas par bribes et par images très fugaces”.

Une manière, sans le dire, d’évoquer la mort tra­gique de sa sœur, Françoise Dorléac, à 25 ans? Là encore, Catherine Deneuve garde la porte de l’intime fermée à clé. Tout comme sur la manière dont elle compte célébrer ses 80 ans: “Ce sera un dîner avec la famille et des amis, c’est tout. C’est vrai que c’est un âge… Mais ça va durer 24 heures. Le ­lendemain c’est passé, on n’y pense plus.”

Potiche, dimanche 22 à 21h sur Arte.

Catherine deneuve, à son image, dimanche 22 à 22h40 sur Arte.

La vie de château, lundi 23 à 20h50 sur Arte.

Elle s’en va, mercredi 25 à 20h55 sur Arte.