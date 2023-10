Combien d’armes circulent illégalement en Belgique ? On ne le sait pas non plus. Les quelques spécialistes belges de la question dressent des constats très différents à ce sujet. C’est d’ailleurs l’absence d’estimation précise qui explique l’incapacité des gouvernements successifs à comprendre et à juguler le trafic.

Ce qui est sûr, c’est que la taille de la Belgique, son positionnement et les différentes frontières qui l’entourent en font un hub privilégié pour faire circuler toutes sortes de marchandises, y compris des armes importées illégalement par la route ou par la mer. Les armes qui se revendent chez nous sous le manteau proviennent pour la plupart de l’ex-Yougoslavie.

Leur durée de bon fonctionnement étant d’une quarantaine d’années, les Kalachnikovs qu’on trouve aujourd’hui en Belgique peuvent s’enrayer facilement. Les trafiquants d’armes cherchent fatalement à renouveler leurs stocks en ce moment, avec des armes plus récentes.

En ces temps de lassitude croissante vis-à-vis du conflit en Ukraine, la question est particulièrement sensible : les armes livrées à l’Ukraine par les Occidentaux sont-elles déjà en train de réalimenter le trafic en Europe ?

Sous la pression des États-Unis, le Parlement ukrainien s’est doté récemment d’un comité spécial pour superviser la réception des armes occidentales tout en promettant de faire le suivi nécessaire.

Mais on peut douter de l’efficacité d’un tel comité en temps de guerre. Est-on certain que le suivi des armes à feu envoyées en grand nombre en Ukraine, notamment par la Belgique, est fiable ?

Ces armes neuves et sophistiquées, puisées dans les stocks des pays qui soutiennent l’Ukraine, sont-elles assez bien cataloguées et facilement traçables pour éviter qu’elles ne viennent grossir bientôt les stocks des trafiquants et des terroristes en Europe ?

Cette question, nous nous la sommes posée plusieurs fois cette semaine dans l’émission Il faut qu’on parle. Nous avons aussi évoqué un autre problème encore plus complexe et préoccupant : la circulation croissante d’armes à feu produites à domicile avec des imprimantes 3D, sans aucune traçabilité possible.