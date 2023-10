Quatre ans après avoir quitté Motus, Thierry Beccaro est de retour comme comédien, dans une fiction retraçant son destin marqué par des violences familiales. Nous l’avons croisé, lors de son récent passage à Bruxelles.

Comment allez-vous, aujourd’hui ?

”Bien. Je reste encore surpris d’être là, pour une fiction qui ne fait qu’écho à mon livre sorti il y a cinq ans. Car j’étais quand même l’animateur français le plus discret du paysage ! Mais bon, j’ai fait ça uniquement parce qu’on m’a encouragé à le faire…”

Le” On” c’est donc une productrice, Monique Cara ?

”Oui, ma mère en télé, qui m’a fait débuter dans Matin Bonheur, en 1987. C’est bien elle qui m’a poussé à écrire mon histoire, d’abord dans un livre, car elle avait perçu que mon enfance avait été rude. Ce que tout le monde ignorait…”

…Avant que vous ne fassiez une vidéo sur Internet, vue 20 millions de fois !

”Dans la mouvance du livre, oui. C’était énorme ! Insensé même, car j’ai enregistré cette vidéo le jour où j’ai annoncé mon départ de France 2. J’avais enfilé mon t-shirt de l’UNICEF, pour qui je suis ambassadeur, et j’avais simplement livré un témoignage, face à une fille qui ne savait pas grand-chose de moi. Sans idée de revanche ou de faire mal, mais en me disant que mon message pouvait parler à d’autres gens ayant connu ces violences.”

Dans cette fiction, vous rejouez certaines scènes de vie intimes. Cela n’a pas été trop difficile ?

”Il faut du courage et du travail, c’est sûr. Mais si je n’avais pas fait dix ans de psychologie, j’aurais pu m’effondrer. Mais voilà, j’ai aussi envie de dire qu’il y a du soleil au-dessus des nuages, qu’on peut toujours s’en sortir.”

Aujourd’hui, vous consultez encore ?

”Non. Mais le propos du livre et du film, c’est que comme toutes ces personnes passées par de la maltraitance physique ou psychologique, on est des puzzles. Bon, dans mon cas, il n’est pas mal reconstitué, même s’il doit me manquer deux ou trois pièces. Mais on vit avec. Je ne suis pas à l’abri d’une crise d’angoisse. Mais pour en revenir au film, c’était merveilleux à jouer.”

Où là encore, un producteur a dû vous convaincre de le faire…

”Oui, Raphaël Cohen. Il m’a donné rendez-vous avec le réalisateur, Julien Séri, et ils m’ont fait comprendre que personne d’autre que moi ne pouvait jouer cette histoire. Et finalement, ça a été une joyeuse aventure. Avec Elsa aussi, qui joue ma femme, et que j’avais croisée sur un plateau de TF1, alors que j’étais animateur.”

Le tournage a eu lieu il y a plus d’un an. En reparler n’est pas trop compliqué ?

”Non, parce que je le fais pour ceux qui vont regarder. Je n’ai plus besoin de satisfaire mon ego. Mais je vais vous en dire plus : je suis en train de construire une trilogie, qui se terminera par un seul-en-scène. Où là, l’idée, c’est que je joue cette fois un personnage : celui d’un peintre, qui dessinera la toile de sa vie. Ce devrait être prêt pour 2025. Après, je passerai à autre chose. Mais là, on est en 2023, et la situation est exactement pareille, sinon pire…”

C’est-à-dire ?

”Les violences. Voyez il y a quelques jours, un garçon s’est suicidé car, comme moi, il a été harcelé. Et tous les deux jours, il y a un féminicide. Alors que tout ça ne devrait plus arriver. Ça reste pour moi tout l’intérêt du film : faire en sorte que ça ne se produise plus, et que les personnes violentées, les enfants et les femmes d’ailleurs, puissent en parler, et même avoir un endroit pour se réfugier.”