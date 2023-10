"Le casse du siècle": le jour où un gang d’Italiens a volé 100 millions d’euros à Anvers sans aucune violence

Ce livre a été co-écrit avec Greg Campbell (Blood Diamond). ©D.R.

Pourquoi avez-vous souhaité travailler sur ce casse d’Anvers et en tirer un ouvrage ?

Cette histoire nous a intéressés parce qu’Anvers est la capitale mondiale du diamant. Environ 80 % des diamants de la planète passent par cette ville. Le quartier des diamantaires n’est constitué que de quelques rues, mais c’est l’une des zones les plus sécurisées du monde. Il y a des plots et des barrières pour éviter que les véhicules ne passent, un poste de police y est installé, et puis la zone est bourrée de caméras. Pour entrer dans le World Diamond Centre, un grand bâtiment qui propose de louer des bureaux aux diamantaires, où s’est déroulé le cambriolage, il y avait un garde, tout le monde doit être en possession d’un badge électronique. Les allées et venues sont extrêmement surveillées.

Quelles étaient, dès lors, les failles ?

Les cambrioleurs voient les choses différemment. Ils ont épluché la sécurité des lieux jusqu’à y trouver une ouverture. L’école de Turin a découvert, par exemple, que le garage du Diamond Centre donnait sur une rue qui n’était pas dans la ligne de mire des policiers. Il y avait des caméras dans le building mais personne pour visionner les images durant le week-end. Ils ont pensé à voler les enregistrements avant de partir… Et puis, Leonardo Notarbartolo a réussi à se faire passer pour un diamantaire, louer un bureau dans le bâtiment et, donc, il a eu tout son temps d'observer attentivement les lieux. En tant que locataire, il pouvait aisément avoir accès au coffre autant qu’il le souhaitait tous les jours de la semaine. Ils ont attendu deux ans avant de passer à l’acte.

Leonardo Notarbartolo a même filmé l’immeuble de l’intérieur… Comment décririez-vous ce malfrat ?

Leonardo est un voleur professionnel, sans doute l’un des meilleurs. Sa famille est originaire de Sicile, mais, lui, a grandi à Turin. Il a commencé par des vols de voitures, avant de monter un business tout à fait légal : une bijouterie… Il dessinait ses propres bijoux notamment. Mais, en sous-main, Leonardo Notarbartolo appartenait à l’école de Turin. Ses membres ont tous un job à côté pour justifier leurs revenus. La particularité de ce groupe est de choisir et de réunir des gens qui se connaissent depuis longtemps et qui sont formés à des métiers bien spécifiques, des compétences qu'ils utilisent pour monter des coups. Elio D’Onorio avait un business d’alarmes, un autre était un expert en serrurerie… Leur approche était très moderne, un peu comme une start-up. La hiérarchie de l’organisation est horizontale.

La police italienne surveillait Leonardo Notarbartolo notamment pour possession d’arme. Il aurait suffi d’un appel pour savoir qui il était ?

Il n’aurait jamais pu devenir membre d’une bourse à Anvers, par exemple. Car il est incroyablement difficile d’y entrer. Mais louer un bureau était relativement facile. S’ils avaient appelé la police en Italie et demandé des renseignements sur son cas, la police aurait certainement dit au World Diamond Centre de se méfier. Leonardo Notarbartolo était dans le radar des autorités. Je pense que le niveau de sécurité était tellement élevé au sein du bâtiment que tout le monde a cru qu’il était impossible de cambrioler les lieux.

Scott Andrew Selby a étudié à Harvard, Berkeley et en Suède. Il a notamment travaillé sur le commerce des diamants. ©D.R.

Pour entrer dans la chambre forte du World Diamond Centre, les malfrats ont réussi à déjouer plusieurs détecteurs : mouvement, chaleur, lumière… Parmi toutes leurs prouesses, laquelle vous ont le plus impressionnée ?

Le fait qu’ils aient réalisé le coup avec du matériel basique et bon marché. Ils ont quand même inventé et construit leur propre outil pour forcer les différents coffres de la chambre forte, même s’ils n’avaient pas les combinaisons des codes et sans être en possession de la clef. Je ne sais pas comment ils ont obtenu ces combinaisons… Notarbartolo a affirmé qu’il avait installé une caméra cachée, mais j’ai parlé à celui qui a confectionné la chambre forte, ce dernier était convaincu qu’il était impossible d’observer les chiffres. De même, ils ont fait ça sans violence. Personne n’a été blessé, ni traumatisé. Personne, d’ailleurs, ne s’est rendu compte de rien jusqu’au lundi matin…

Comme vous l'écrivez dans l'ouvrage, les voleurs n’ont pas choisi ce week-end-là par hasard. C’était la Saint-Valentin, le Diamond Games, tournoi de tennis féminin d’Anvers se déroulait, avec Justine Hénin, Venus Williams et Kim Clijsters, mais c’était aussi le mariage du directeur général du Diamond High Council...

Ils ont été intelligents, oui. Les gens étaient tous occupés par d’autres activités. La police notamment avec le Diamond Games, dont le trophée était, pour rappel, une raquette en or ornée de diamants. De nombreuses stars étaient présentes. C’était un gros événement. Cela a leur a permis de réaliser le coup parfait.

Notarbartolo et ses copains ont, en revanche, commis plusieurs erreurs…

Tout à fait. Ils n’ont, par exemple, pas forcé le coffre loué par Leonardo. Et puis, en quittant la Belgique, ils ont balancé des déchets sur la route, le long de l’E19, à Vilvorde, en mélangeant des documents liés au cambriolage avec des déchets ordinaires. Un sandwich à moitié mangé, une bouteille de vin, des papiers menant au Diamond Centre.

Sauf qu’un épicier à la retraite de 59 ans, chasseur, passait par là ?

Ils n’ont pas eu de chance… August Van Camp a retrouvé les sacs et il a appelé la police locale. Les autorités ont pris son appel au sérieux puisqu’ils ont débarqué directement et ont pu aisément établir un lien entre ces ordures et le casse d’Anvers. Les autorités ont, aussi, mis la main sur un ticket de caisse de chez Delhaize. Les enquêteurs ont pu visionner les caméras de surveillance du magasin et ils ont reconnu un des complices : Ferdinando Finotto.

Leonardo Notarbartolo a reçu la peine la plus lourde : 10 ans.

Il a été jugé en Belgique, car il est revenu dans le pays le vendredi après le casse. Il voulait montrer sa tête pour ne pas être trop suspect. Sauf qu’il l’était avec les déchets retrouvés. Certains pensent que Leonardo était le cerveau de ce vol, mais, de mon côté, je n’en suis pas persuadé. C’était l’inside man, il était chargé de récolter les infos et de les partager avec ses collègues. On ne sait pas qui était le cerveau de ce vol, s’il y en a un.

Que pensez-vous de son interview accordée au magazine “The Wired”, article où il explique que le vol aurait été commandité par un diamantaire d'Anvers ?

J’ai parlé à de nombreux interlocuteurs et aucun d’entre eux ne m’a dit que c’était vrai. De même, il n’a jamais donné cette version aux enquêteurs. Je pense que c’était un moyen de fournir une autre version de l’histoire pour se dédouaner et éviter d’être blâmé à 100 %. C’est un homme doué pour raconter des histoires, c’est pour ça qu’il a été embauché pour ce vol. Notarbartolo était charmant, looké, parlait plusieurs langues – le français, l’italien, un peu l’anglais. C’était un beau parleur.

Vous avez essayé de le rencontrer ?

On a essayé de lui parler, mais il voulait de l’argent en échange et on ne voulait pas faire ça. Donc on a refusé.

Où sont les diamants volés ?

Quelques-uns ont été récupérés dans la cache de Notarbartolo en Italie. La grande majorité du butin n’a pas été retrouvée. Pour moi, les diamants ont été revendus il y a déjà bien longtemps. La police italienne croit qu'ils ont donné le butin à un receleur. Ils recevaient, en échange, un pourcentage sur les ventes. Ces diamants ont pu se retrouver partout dans le monde, sur une bague de fiançailles, des bijoux, etc. Et les gens qui les portent n’en ont aucune idée… La police pense, qu’au total, 100 millions d’euros ont été dérobés, mais c’est peut-être plus… C'est ce que je pense.

Les clients du Diamond Centre ont-ils été remboursés ? Etaient-ils assurés ?

La plupart des clients n’avaient pas d’assurance. Ils avaient une bonne raison de ne pas être assurés. Ils pensaient que l’endroit où ils avaient entreposé leurs diamants était parfaitement sûr. Certains clients avaient souscrit une assurance. C’était une minorité. Ce qui est triste, c'est que des particuliers avaient des coffres au World Diamond Centre. Certaines personnes ont perdu des objets qui valaient beaucoup, financièrement et sentimentalement parlant.

Que devient Leonardo Notarbartolo aujourd’hui ?

Il a fait deux séjours en prison en Belgique, puis il est retourné en Italie où il vit, libre, dans une ville près de Turin. Il a une entreprise de bois de chauffage.