Alix Battard : “J’espère que les téléspectateurs n’ont pas le sentiment que je les abandonne”

Avant de dire au revoir aux téléspectateurs du RTL Info 13 heures, la journaliste de 38 ans a confié à la DH pourquoi elle change de vie et partagé quelques souvenirs de son aventure. “J’ai envie de changement. La vie c’est le mouvement et ça fait du bien de rebattre les cartes. J’ai envie de me lancer dans de nouveaux défis, dit-elle. La direction de RTL m’a proposé un nouveau projet que vous découvrirez dans les mois à venir. Cette proposition est arrivée au bon moment, quand une réflexion était en cours chez moi.”

Le JT, c’était devenu trop pesant, trop stressant ?

”Pour couvrir l’actu au quotidien, il faut à la fois énormément de passion pour l’actualité et savoir tenir une grande distance émotionnelle. On pourrait croire qu’avec l’expérience, on arrive à mettre plus de distance, mais ce n’est pas le cas chez moi. Je me sens de plus en plus traversée par les événements. Et un peu lassée par d’autres faits… J’ai trop aimé présenter le JT pour le faire à moitié, c’est donc le moment de m’éloigner l’actu. Je sais depuis longtemps que je ne suis pas éternelle au JT et je ne comptais pas m’accrocher toute ma vie à ce poste. J’ai passé 17 ans à la rédaction, je vais prendre un peu de distance, ça me fera du bien. ”

Quel souvenir gardez-vous de ces quelque 900 JT présentés sur RTL ?

”C’est passé vite ! J’ai commencé chez RTL comme stagiaire à la rédaction à 21 ans et je n’ai jamais postulé ailleurs. C’est ici que j’ai grandi. Il n’y a pas un événement que je conserve en particulier. Il y a évidemment tous les grands événements de l’actualité mais ce sont les mêmes pour tout le monde. Moi, ce que je retiens, ce sont toutes les générations qui m’ont accompagnée pour fabriquer le JT, que ce soit pour nourrir les réflexions, accueillir les invités, me maquiller, me coiffer, réaliser des sujets… On me voit seule à l’écran mais c’est un travail d’équipe.”

Il y a tout de même des moments qui sortent du commun, non ?

”J’ai été la première au moment de l’attentat chez Charly Hebdo, le premier d’une vague en 2015-2016. Idem pour les attentats du 22 mars à Bruxelles. J'étais enceinte et je n’oublierai jamais ça. La couverture du Covid a aussi été une situation inédite avec des heures de direct. J’ai aussi eu la chance de couvrir d’autres événements, surtout royaux, incroyables : les jubilés de la reine Elizabeth II et ses funérailles ; les couronnements de Charles III, de Philippe et de Willem-Alxeander ; le mariage de William et Kate. Ce métier est magique, il m’a offert la possibilité d’être aux premières loges pour ce genre d’événement. C’est une chance immense.”

Quel souvenir conservez-vous de votre premier JT ?

”Je me souviens de la tenue que j’avais choisie et des longs cheveux bouclés que j’avais. Ce jour-là, la cheffe d’édition était contente parce qu’on avait ouvert le journal par une victoire de Diables Rouges. C’était une actualité joyeuse et donc ça allait me détendre. C’était vrai. Je n’ai pas le sentiment d’avoir été paralysée par le stress. Parce que j’avais déjà fait beaucoup de journaux parlés en radio. J’étais nettement plus stressé les semaines qui ont précédé, quand j’avais passé les castings et que j’espérais être prise. Je me disais que si ce n’était pas moi, je passais à côté d’une belle opportunité.”

Présenter le JT, c’était un rêve d’enfant ?

”Exactement. Quand j’étais en 6e primaire, lors de la fancy-fair de l’école organisée sur le thème du journal télévisé, j’avais présenté le JT dans une caisse en carton qui faisait office de télé. À la fin, on m’a demandé quel métier je voulais faire plus tard. J’ai répondu : journaliste. Ça ne m’a plus jamais quitté. Être journaliste et incarner le journal, c’est une chance inouïe. Cependant, je ne veux pas me reposer sur ce rêve et à l’aube de la quarantaine, c’est chouette de se dire qu’on peut créer de nouveaux rêves.”





Quel est ce projet que va arriver dans quelques mois, en janvier 2024, dit-on ?

”Je ne peux pas encore en parler. En tout cas, les téléspectateurs me verront toujours à l’antenne et ce sera toujours lié au journalisme puisque je vais continuer à travailler au sein de la rédaction. Ce sera dans la continuité de ce que j’ai fait jusqu’ici. Je reçois beaucoup de messages de téléspectateurs depuis l’annonce de mon départ du JT, notamment via Instagram. Ils me disent qu’ils sont tristes. C’est ce qui me touche le plus. J’espère qu’ils n’ont pas le sentiment que je les abandonne.”

La question Michel Sardou : ce sont des adieux définitifs au JT ?

”Je pense, oui. C’est difficile de tourner une page comme celle-là pour ensuite y revenir. Et je formule le vœu que la suite soit si excitante pour moi que je sois comblée.”