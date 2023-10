Départ d'Alix Battard et éviction de Salima Belabbas : où sont les femmes  au JT de RTL-TVi ?

Le départ d’Alix Battard de la présentation du JT de RTL en a surpris plus d’un lundi. Et va donner aux journaux télévisés de RTL-TVi une image nettement plus masculine, après le départ (forcé celui-ci) de Salima Belabbas en janvier. En effet, il n’y a plus de femme comme présentatrice en dehors de Caroline Fontenoy qui officie au 19 heures depuis mai 2018, en alternance avec des partenaires masculins. Il y a eu Michel De Maegd, Olivier Schoonejans, Simon François et aujourd’hui Luc Gilson.