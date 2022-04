Ça chante, ça crie, ça saute sur chaque étape du sprint final des frères belges, les bières volent comme en festival. Et... ça hue le binôme français et finaliste.Des fans se sont en effet rassemblés en masse pour soutenir les frangins toute la soirée à la Scène de Malmedy -fief des frangins belges- dans une ambiance de concert et stade de foot. Les images parlent d’elles-mêmes. « C’est un truc de fou qui se passe ici » nous confient Lucas et Nicolas Leonard.Rendez vous demain sur DH.be pour notre reportage en coulisses de cette victoire incroyable.