Que gagnent les people participant à Mask Singer, ce concept asiatique où certains chantent avec des costumes spectaculaires tandis qu’un jury de quatre personnalités doit découvrir qui se cache derrière les masques ?

Voici les chiffres avancés par différents médias français tandis que la première émission a cartonné : la chanteuse Anggun, le comédien Jarry et l’animatrice Alessandra Sublet auraient été rétribués 100 000 € pour les six émissions (enregistrées). La palme reviendrait à la star la plus populaire du jury, Kev Adams, avec la mission d’attirer le public jeune avec 300 000 €.