Les animateurs de la RTBF (Cécile Djunga, Martin Charlier, Adrien Devyver, David Jeanmotte et on en passe) derrière le call center se sont donnés toute la soirée pour faire exploser le compteur. Avec comme nouveauté cette année, un "donateurs wall" ou quand le téléspectateur devait acteur de l’émission et suscite l’intérêt pour le don. « Les premiers téléspectateurs de Cap48 sont Françoise et Philippe de la région de Liège, balance Jean-Louis Lahaye à l’antenne. "On a fait un don car c’est une cause qui nous tient à cœur, témoigne le couple en direct sur le plateau. On a beau dire que ça n’arrive qu’aux autres alors que ça pourrait être nous ou vous. Cap 48 est un événement indispensable, faites donc comme nous: donnez un maximum et encore après la soirée!"

Dany Brillant: "J’ai failli être médecin"

"Depuis mes débuts, ce n’est pas que je ne me sens pas investi d’une mission mais il faut redistribuer la chance que l’on a eu, nous confie Dany Brillant, en coulisses de Cap48, dans cette soirée de clôture entre défis et témoignages poignants. Et je suis très attaché à la médecine car j’ai failli être médecin, j’ai étudié et eu cette vocation. J’espère les avoir aider d’une autre manière, finalement, en chantant. Mais j’ai toujours eu ce soucis de l’autre et je ne peux pas être bien si les gens ne sont pas bien." Outre le crooner qui vient de sortir son second volet sur Aznavour (en duo), on a croisé du beau monde en coulisses de cet édition de Cap48 parrainé par Elie Semoun. Que ce soit une Zaz en pleine forme, un Black M qui vocalise dans sa loge, une Nolwenn qui a frôlé la catastrophe en direct avec son accident de micro mais qui s’en bidonnait en coulisses ou encore Louane qui a rencontré un fan atteint de handicap en coulisses et avec qui elle a fredonné à capella Je vole. "Je suis fan de toi, j’aimerais trop jouer avec toi dans La famille Bélier, lui dit-il. Ohhh c’est trop mignon, je vais pleurer Lui rétorque la chanteuse. » « Je vais rêver et prier pour toi", lui glisse-y-il en partant. Une soirée tout en émotions comme à chaque fois avec cette belle cause qui a une nouvelle fois battu des records pour financer des projets concrets pour les personnes atteintes de handicap en Belgique.