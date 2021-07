Organisés cette année au Japon, soit à l’autre bout du monde, les Jeux olympiques sont diffusés en horaires décalés sur la RTBF. Décalage horaire oblige. De ce fait, et avec les moyens actuels de rattrapage tels qu’Auvio, on pourrait croire que peu de personnes se lèveraient aux petites heures pour regarder certaines compétitions en direct. Faux. Les audiences du service public le prouvent. Les Belges qui écourtent leur nuit pour suivre l’une ou l’autre discipline sont bien plus nombreux que ce que l’on ne pense. En particulier lorsque des sportifs défendant nos couleurs nationales noir-jaune-rouge sont de la partie. Dans ce cas, ceux-ci dopent les chiffres d’audience.