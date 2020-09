Qui va succéder à l’emblématique présentateur de TF1 pour reprendre les commandes du si important JT de 13 heures ?

Tout le monde s’accorde pour dire qu’après la décision prise par Jean-Pierre Pernaut de quitter le 13 heures de TF1 après 32 années de bons et loyaux services, la pression est maximale sur les épaules de Gilles Pélisson, patron de la chaîne, et surtout sur celle de Thierry Thuillier, chargé de l’information. Pas question de se tromper dans le choix du successeur du roi du JT de la mi-journée, le plus regardé de France et d’Europe. Le rendez-vous rassemble près de 6 millions de téléspectateurs quotidiennement. Il pèse 40 pour cent de part d’audience et surtout 5 pour cent des recettes publicitaires.

(...)