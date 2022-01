Le Sud-coréen de 77 ans, qui n'avait jamais remporté de Golden Globe auparavant (même s’il a fait carrière depuis 1980 au théâtre, à la télévision et au cinéma dans son pays), a devancé Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The Morning Show) et Brett Goldstein (Ted Lasso). Excusez du peu! O Yeong-su a remporté ce prix pour son interprétation de Oh II-nam, mieux connu sous la dénomination de "The Host" ou "Player 001" dans le phénomène de Netflix, Squid Game. Avec ce prix, il devient le premier acteur coréen de l'histoire de la cérémonie américaine à remporter un prix. De quoi donc le faire connaître au-delà des frontières du pays du matin calme.

"Je flotte dans les airs"

"Je flotte dans les airs, s’était-il confié au mois d’octobre dernier, à la chaîne MBC, au sujet de sa notoriété tardive. Je me dis qu’il faut que je me calme, que j’organise mes pensées et que je me contienne maintenant. Tellement de gens m’ont contacté et parce que je n’ai pas de manager pour m’aider, c’est dur pour moi de gérer le volume d’appels et de messages que je reçois. Donc m’a fille m’aide". Avant de conclure que, forcément "les choses ont changé. Même quand je vais dans un café, je dois maintenant faire attention à mon apparence. Cela me fait penser que c’est dur d’être connu".