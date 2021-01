Le cinquième et dernier numéro du jeu imaginé par Arthur a été diffusé vendredi soir sur TF1. Il a enregistré une audience planche, largement battu par la fiction de France 2. Mais il sauve sa peau. Explication.

Vendredi soir, les téléspectateurs de TF1 avaient rendez-vous avec le cinquième et dernier numéro de District Z. Très décrié depuis son lancement en raison de ses ressemblances avec Fort Boyard, le nouveau jeu imaginé par Arthur et présenté par Denis Brogniart n’a pas convaincu. Question audiences, il a été largement devancé par la fiction proposée sur France 2, un inédit du Crime lui va si bien. Seuls 2,63 millions de personnes étaient devant leur petit écran pour voir Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti et Tony Saint-Laurent affronter le Docteur Z et ses zombies. C’est moins que les 2,97 millions et 2,72 millions enregistrés respectivement les soirs de Noël et de Nouvel an qui sont habituellement des audiences très basses.