Qui dit nouvelle saison, dit nouveautés. Et ça va buzzer, ce soir, dès 20 h 20 sur La Une.

Après un banc de coachs 100 % belge composé de BJ Scott, Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri Pfr, place, lors de cette saison anniversaire, à une revanche Belgique/France avec l’arrivée de Christophe Willem et Black M à la place des deux garçons de la saison 9. Si BJ Scott était "déçue" de ne pas être à côté de son poulain Loïc, elle aura fort à faire avec le serpent de Black M et la très affûtée tortue de Willem ( La DH a suivi les Blinds).

Parmi les autres nouveautés de cette dixième saison, il y a Fanny Jandrain à la barre des 7 Blinds (Maureen Louys ayant accouché lors de la période des enregistrements), une expérience interactive enrichie (streamé en live sur Twitch), le retour des talents "bloqués" ou encore l’étape des K.-O. qui remplace les Duels (avec le talent volé et l’arrivée de coachs de renom). Sans oublier la cerise sur le gâteau : un cinquième fauteuil rouge ! En effet, lors des lives, d’anciens coachs du télécrochet viendront chanter et donner leur avis à tour de rôle sur les talents encore en lice.