L’histoire du Culture Club de Tipik, c’est celle d’une émission qui a fait plouf. Programmé en prime time les mercredis lors du lancement de la nouvelle chaîne de la RTBF en 2020, le rendez-vous animé par Cécile Djunga, qui a depuis quitté le navire, n’a pas trouvé son public et a vite été rejeté en deuxième partie de soirée. À sa décharge, il a joué de malchance puisqu’il est apparu alors que la culture était à nouveau confinée avec la reprise de la pandémie.

Aux soins palliatifs en raison d’audiences anémiques, la RTBF entend lui redonner vie. Une nouvelle mouture est à découvrir à partir du 9 mars, toujours le mercredi, mais à 21 h 30. C’est Marco Leulier qui, comme pour la matinale de Tipik en radio il y a un an, est chargé de lui administrer un traitement de choc pour lui redonner des couleurs.

L’émission va désormais durer 52 minutes contre une trentaine actuellement et muer. Il s’agira d’un game show annoncé comme déjanté. Sur le papier, on pense plutôt à un mix de concepts utilisés depuis des années : du Thierry Ardisson (émission enregistrée en public reproduisant une soirée dans un night club), les Enfants de la télé (mini-jeux, blind tests et autres autour de phénomènes cultes et kitsch de ces 4 dernières décennies) et les Grosses Têtes (le concept des sociétaires).

Et la culture là-dedans ? Il y aura une interview avec un invité, des séquences ciné, expos, etc. Et un live pour clôturer la soirée. Il faudra juger sur pièce.