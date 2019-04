De son côté, la RTBF a, elle aussi, mis le paquet pour couvrir de façon innovante les élections. À partir du 30 avril, le service public revisitera les codes du débat politique avec une émission originale basée sur le principe du jeu télévisé. Six personnalités politiques provenant de 6 grands partis francophones répondront aux questions de 109 ("sang neuf") jeunes âgés de 18 à 30 ans et provenant de toutes les régions francophones de Belgique. Ceux-ci poseront des questions sur des thèmes qui font partie de leurs préoccupations actuelles, en vue des prochaines élections.

Cette émission intitulée Les 109 se déroulera en plusieurs temps. Dans un premier temps, douze jeunes du fameux "mur" serviront de porte-parole à leurs camarades. Chacun d’entre eux relayera une question qui reflète un des thèmes qui préoccupent les jeunes. L’ensemble du mur pourra ensuite voter "convaincu" ou "pas convaincu" en fonction de la réponse du politique à qui a été posée la question.

Ce question-réponse sera suivi de trois échanges entre, à chaque fois, un duo de jeunes et deux personnalités politiques. Les différents protagonistes débattront autour d’un thème précis.

Les différents débats seront encadrés par Sacha Daout, visage bien connu d’À votre avis, par le journaliste politique Marc Sirlereau, qui mettra les politiques face à leurs contradictions et réagira sur les moments forts de l’émission, et par la journaliste Ophélie Fontana. Cette dernière sera le relais des votes des 109, les téléspectateurs et les informations qui circulent sur Facebook.

Mais aussi…

En attendant le jour J, la RTBF donne plusieurs autres rendez-vous aux téléspectateurs. Outre Jeudi en prime qui reçoit, chaque semaine, depuis le 11 avril dernier, un à un, les six ténors politiques, depuis le 22 avril, dans la foulée du JT de 19 h 30, Marc Sirelereau emmène les politiques à la rencontre des navetteurs dans En train citoyen avec. Deux rendez-vous qui s’ajoutent aux Duels, un tout nouveau concept où deux politiques débattent en face-à-face dans un cube en verre situé sur la place Poelaert. Celui-ci sera effectif à partir du 17 et jusqu’au 24 mai prochain.

Le Jour J

Le 26 mai, jour des élections, le service public a sorti l’artillerie lourde en confiant les commandes de la fameuse soirée électorale à François de Brigode, Nathalie Maleux, Thomas Gadisseux et Ophélie Fontana. Ceux-ci décortiqueront les résultats et les analyseront en direct.