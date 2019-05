Le beau temps va bientôt pointer le bout de son nez, du moins tout le monde l’espère. Il est donc temps commencer à ranger les raclettes pour sortir le roi de l’été : le majestueux barbecue ! Sur la RTBF, la période estivale s’installera déjà à partir du 28 mai prochain grâce à Grillmasters .

Déjà bien connue en Flandres, cette compétition de barbecue va essayer de faire ses preuves en Wallonie et à Bruxelles. Son principe est simple : pendant six semaines, 38 duos de candidats devront s’affronter, chaque mardi, derrière le grill pour tenter de devenir les maîtres du feu. Ceux-ci devront, lors d’épreuves imposées, élaborer un plat autour d’un produit du terroir qu’ils ne connaissent pas à l’avance.

Les candidats devront mettre les petits plats dans les grands sous l’œil attentif de Benjamin Laborie, chef étoilé du restaurant La Ligne Rouge à Lasne, et de Sofie Dumont, Lady chef connue pour avoir présenté De keuken van Sofie sur VTM pendant quatre saisons. Désormais, c’est via les réseaux sociaux que la Belge partage sa passion.

L’aventure Grillmasters débutera à la Ferme de l’abbaye de la Ramée, à Jodoigne, lieu où les candidats se rendront également pour chaque épreuve éliminatoire jusqu’à la grande finale. Pour les autres temps forts, les téléspectateurs pourront découvrir les paysages et fermes de Wallonie.