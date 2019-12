Les acteurs principaux d'Hélène et les garçons, autrefois amoureux dans la vraie vie? L'acteur Patrick Puydebat (Nicolas) lève enfin le voile.

À leurs débuts sur le petit écran, ce n'était pas l'amour fou entre Hélène Rollès et Patrick Puydebat. Pourtant, d'après de nouvelles révélations de l'acteur au magasine Voici, il y a bien eu quelques câlins non feints entre les deux stars du feuilleton français produit par le groupe AB. "Après des débuts conflictuels, la réalité a fini par rattraper la fiction. Mais bon, on était jeunes, il y a prescription maintenant", a raconté l'acteur qui jouait Nicolas de 1992 à 1994 dans Hélène et les garçons, puis à nouveau dans le Miracle de l'amour et les Vacances de l'amour respectivement en 1995 et 1996.

Aujourd'hui, ils sont amis et bien plus encore. "C’est l’alchimie totale, c’est une sœur, notre relation est parfaite. On a dépassé tous les stades de l’amitié, elle connaît mes parents et je connais les siens, on passe des week-ends ensemble. C’est quelqu’un de ma famille", a ajouté Patrick Puydebat.

L'acteur s'est également remémorré le succès retentissant de la série auprès du public français pendant les années nonante. "On était un peu les Beatles. Au MIP, à Cannes, on avait deux gardes du corps chacun. Et à Paris, des filles dormaient en bas de chez moi. Sur le tournage des Vacances de l’amour, c’était l’orgie. À côté, l’Ile de la tentation, c’était L’Ile aux enfants (...) On vivait à poil, on était bronzés, et comme je faisais beaucoup de wakeboard, j’étais foutu comme un Dieu grec… J’en ai bien profité !"