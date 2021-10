C'était il y a 20 ans. À 18 h 30 le 6 octobre 2001, AB3 s’invitait sur les écrans des téléspectateurs belges. Deux décennies plus tard, la chaîne est toujours là même si, fait remarquer Philippe Zrihen, son directeur général.

Il est vrai que l’implantation d’AB en Belgique n’a pas été un long fleuve tranquille. Régulièrement, resurgit le spectre d’une disparition ou d’une revente. Une perspective balayée par Vincent Grynbaum, le directeur général de Mediawan, l’ensemble qui a racheté le groupe AB voici 4 ans.

Philippe Zrihen reconnaît que les débuts ont été compliqués. Absence d’ADN, de ligne éditoriale et des productions propres démarées trop tôt n’ont pas aidé. Il prend l’exemple de Ça va se savoir. Si l’émission a été un succès d’audience, elle a collé une étiquette dans le dos d’AB3 dont la chaîne a eu bien des difficultés à se débarrasser. Animée par Simon Monceau, cette adaptation du Jerry Springer Show américain faisait la part belle aux témoignages arrangés, avec deux ou plusieurs personnes en plateau s’affrontant sur des thèmes plus sulfureux les uns que les autres.

Il y a aussi eu les échecs d’AB4 et de la très fugace AB5… Quant au JT, qui a disparu depuis belle lurette, s’il était bien fait, il n’apportait rien, reconnaît le directeur général d’AB3.

© BAUWERAERTS DIDIER

“Les échecs nous ont appris et nous ont fait grandir”, confesse-t-il. Aujourd’hui, Philippe Zrihen se félicite de rassembler, avec AB3 et ABXplore lancée en 2018, plus de 400 000 téléspectateurs par jour. Une audience construite en misant non plus sur le trash mais le qualitatif, insiste-t-il. “AB3 est la quatrième chaîne derrière la RTBF, RTL et TF1. C’est vraiment bien.”

Le retour de l'Europa League

Désormais AB3 est une chaîne familiale. Elle ne mise pas sur des programmes inédits mais sur ceux qui fédèrent. Il cite les exemples : les séries Friends et Doctor House. Ou encore les blockbusters du cinéma.

Ce nouvel élan, la chaîne le doit aussi au football qui s’était invité sur son antenne entre 2009 et 2012 par l’entremise de l’Europe League. Une expérience avec laquelle AB3 renoue puisqu’elle a acquis les droits pour diffuser la compétition à partir des quarts de finale pour la période 2022-2025. “On sait que ça va marcher parce que c’est un programme fort mais on ne le fait pas pour faire un carton d’audience, souligne Philippe Zrihen. Si on se lance, c’est parce qu’il nous manque un peu d’événementiel, du live. C’est plus important que l’audience.”

© D.R.



AB3 diffusera deux quarts de finale, les deux demi-finales et la finale. Pourquoi ne prendre la compétition qu’à ce stade ? “Parce qu’il y aura de belles affiches. Des gros matchs qui vont intéresser les passionnés de foot.” N’est-ce pas se priver des clubs belges ? “On ne sait jamais mais c’est vrai, on n’aura peut-être pas de clubs belges… Mais on aura de belles affiches. Pour l’avoir déjà fait en 2009 où ni le Standard ni Anderlecht n’étaient de la partie, et connaissant le format de l’Europa League, on se dit qu’on va essayer d’avoir le Barça, Manchester, Porto ou Benfica.”

Sur la forme que prendra cette diffusion du football sur AB3, le mystère reste complet. Y aura-t-il un plateau ou pas ? “C’est prématuré d’en parler aujourd’hui parce que c’est en réflexion, explique le directeur général d’AB3. Si on fait un plateau, c’est parce qu’on pense qu’on apportera un plus. Et si on n’en fait pas, c’est parce qu’on pense que le commentaire en live apportera ce plus et on lui donnera peut-être plus de moyens. On se donne aussi un peu de temps parce que d’ici là, on aura déjà un aperçu des clubs qui pourraient se retrouver en quarts de finale.”