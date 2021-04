Absente du casting de Koh-Lanta All Star, Maud ne cache pas sa grande tristesse: "Je suis jalouse à mourir mais Cindy passe bien" Télévision Charles Van Dievort © ALP/TF1/Starface

La déception est grande pour Maud, gagnante de la vingtième saison en juin 2019. Immense même, peut-on constater au lendemain de l’annonce du casting du All Stars des 20 ans du jeu d’aventure. Pourtant, la doyenne des lauréats et seule Belge à avoir remporté l’aventure a bien cru particper à ce qu'elle appelle la "Coupe d'Europe de Koh-Lanta". La Belge garde cependant son humour et donne "Rendez-vous dans 40 ans, avec mon déambulateur"