L’année dernière, Adrien Cachot est passé à deux doigts de la victoire de Top Che f après un parcours remarquable et remarqué. Pourtant, comme il le raconte dans son livre Hors piste, mélangeant récit et recettes, le concours culinaire n’a jamais été un rêve pour lui. " On m’avait approché plein de fois avant ça mais je n’avais jamais vraiment eu envie de faire Top Chef. J’ai accepté parce que j’avais besoin d’argent pour développer mes projets et ouvrir un autre restaurant ", explique-t-il avant d’ajouter qu’il ne regrette toutefois pas son expérience. " Humainement, ça a été super. Je ne vais pas me plaindre. Le seul truc que je regrette, c’est de ne pas avoir eu l’occasion de parler davantage aux chefs. Quand on vient dans ce genre de concours, avec ce genre de chefs, on attend de recevoir des conseils. On attend d’eux qu’ils nous donnent quelque chose, pas juste donner quelque chose à la télévision."

Paul Pairet, votre chef de brigade dans Top Chef a préfacé votre livre. Il y explique que vous vous ressemblez sur certains points. Qu’en pensez-vous ?