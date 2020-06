Les fourneaux vont chauffer à plein tube, ce lundi sur RTL-TVI. Après plusieurs semaines de compétition, seuls deux candidats s’affronteront lors de la finale de Top Chef. Sur l’ardoise, Adrien Cachot, membre de la brigade de Paul Pairet, se retrouve face à David Gallienne, candidat étoilé qui ne rêve que d’une chose : ramener le trophée à Hélène Darroze. Comme de tradition, les deux finalistes aux approches culinaires très différentes devront établir un menu et cuisiner pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge et pour les 4 chefs de brigade, à savoir Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Michel Sarran.