Perdre une épreuve d'immunité pour sauver sa peau. Voilà le paris assez osé d'Adrien.

Dans une interview accordée au Figaro, le candidat a révélé comment il a habilement mené sa barque pour s'assurer de continuer l'aventure.

Alors que trois équipes sur quatre se rendaient au conseil et que la dernière avait une pénalité supplémentaire, Adrien avait bien compris que l'équipe qui finirait dernière de l'épreuve irait directement au conseil, sans avoir le temps d'établir des stratégies. "C’était une chance pour moi, cela éviterait aux filles d’avoir le temps de se rapprocher et de mettre en place une contre-alliance. Si nous avions eu notre conseil plus tard le soir, peut-être que l’issue aurait été différente."

Adrien ne s'est pas donné à fond sur l'épreuve d'immunité pour s'assurer d'aller au conseil immédiatement après. "Elle avait totalement raison. En pressentant que l’équipe qui finirait dernière de l’épreuve aurait un conseil immédiat et en sachant très bien qu’on ne parviendrait pas à finir premier, je ne me suis volontairement pas donné à fond. Lola l’a bien vu. Quitte à passer au conseil, il fallait qu’il se déroule tout de suite. Et j’ai eu raison."