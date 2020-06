Dès le début de l’aventure, Adrien Cachot et David Gallienne, deux candidats aux parcours bien différents, ont montré de quoi ils étaient capables derrière les fourneaux.

Véritable ovni de cette onzième saison, le premier cuisine à l’instinct et en particulier des abats. À de nombreuses reprises, le poulain de Paul Pairet a fait parler son imagination débordante pour réaliser des plats exceptionnels comme le pigeon en croûte de pain au pin, par exemple, ou encore la revisite du hot dog. De son côté, le second, seul candidat étoilé du concours, mise sur son expérience et son parcours (presque) sans faute. Contrairement à Adrien, le petit protégé d’Hélène Darroze a rencontré quelques couacs, lorsqu’il s’est trompé entre le sel et le sucre pour la réalisation de la poire en croûte de sapin ou encore lorsque son restaurant n’a pas pu ouvrir lors de la guerre des restos. Sa cuisine de palace et très technique pourrait toutefois être un atout pour la finale de lundi prochain où il devra, tout comme son adversaire, cuisiner pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge et les 4 chefs de brigade.