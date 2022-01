Son précédent record? Plus de 21 000 euros A commencer par une sculpture de Roger Godchaux partie à 12 750 euros mais le record absolue du programme date du 8 juin 2021 avec un miroir (estimé à 3 000 euros au départ) vendu au final pour la somme mirobolante de... 127.000 euros! Maintenant, au tour de Caroline Margeridon de battre son propre record d'enchères comme elle vient de l'annoncer sur Instagram. Pour l'instant, l'acheteuse avait déboursé 21.000 euros en avril 2019 pour un buste de Napoléon, retourné depuis "dans une famille descendante de sa famille". Ou encore 21.800 euros pour une fresque murale de Faïence de Sarreguemines, acheté le 12 octobre 2021. Mais quel est donc cet objet qui lui a une nouvelle fois tapé dans l'œil au point de débourser plus que ces milliers d'euros-là? "Je viens de détrôner mon record d’enchère ! Un objet exceptionnel, il me tarde de vous le faire découvrir", balance Caroline Margeridon sur Instagram en teaser du prochain prime inédit d'Affaire Conclue, intitulé "Affaire conclue remonte dans le temps". Si l'acheteuse a partagé un cliché des coulisses, en compagnie de l'acheteur Belge Stéphane Vanhandenhoven et de François Cases Bardina, sur une auto tamponneuse d’époque, elle ne dévoile ni le montant ni l'objet en question. Rendez-vous le 25 janvier prochain dès 21h10

Suivie par plus de 2 millions de téléspectateurs quotidiens en France, Affaire conclue a donné la fièvre brocanteuse aux fans du petit écran depuis 2017. Et les acheteurs du programme, même s'ils quittent le navire en cours de route (comme Pierre-Jean Chalençon ou Julien Cohen) sont devenus de véritables stars aujourd'hui. Et l'émission présentée par Sophie Davant a déjà enregistré plusieurs records de vente au compteur.