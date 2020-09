Déjà là l'an passé, l'acheteuse joviale d'Affaire conclue sera présente en tant que vendeuse en Belgique. "J’étais venue estimer des pièces dans le cadre de journées d’expertise avec la maison Millon, et je brûlais d’envie de revenir pour déballer et exposer à mon tour des objets à la vente, explique Alexandra Morel dans le communiqué. Et je réserve à Bruxelles quelques trésors qu’il me tarde de dévoiler (…) J’achète aussi beaucoup, tout le temps, et très certainement lorsque je viens en Belgique. Et je trouve le marché du Sablon de grande qualité. Au-delà de l’ambiance familiale qui règne, j’ai pu y trouver de très beaux objets et j’avais envie de revenir avec mon propre stand… Les salons, marchés et brocantes de ce niveau ne sont pas si courant."

D’autant plus qu’après de long mois de confinement, les amateurs du genre se réjouissent d’enfin se retrouver... "J’ai fermé ma boutique aux puces de Saint-Ouen il y a un peu plus d’un an et recommencé à faire des salons et marchés en France, en province et à l’étranger, poursuit-elle. Ces événements sont cruciaux pour la profession, qui a vraiment besoin de pouvoir travailler à nouveau, exposer et retrouver le public après cette période compliquée."



En rassemblant jeunes et moins jeunes à chaque émission, Affaire Conclue prouve une fois de plus qu'elle dépoussière la brocante en s'invitant à Bruxelles pour rencontrer son public.

Le Belge Stéphane Vanhandenhoven brocante à domicile



Antiquaire basé à Bruxelles depuis plus de 35 ans, Stéphane Vanhandenhoven est – avec Gérald Watelet – l’un des deux visages belges de l’émission Affaire conclue. Et lui aussi sera présent cette année au Sablon Design Market. "Je me réjouis d’y retrouver Alex, d’y amener quelques belles pièces, mon grain de sel et un peu de bonne humeur, souligne-t-il dans le communiqué. Ces événements sont très importants, ils permettent de faire ressortir les gens et surtout de les faire revenir vers nous… La Ville de Bruxelles a heureusement maintenu ce marché du Sablon, l’échevin du commerce Fabian Maingain étant je crois très conscient de la situation et du besoin de la profession."

L'acheteur belge de l'émission, à la tête d’une entreprise familiale dans la capitale, connait Bruxelles comme sa poche. Stéphane Vanhandenhoven possède en effet une boutique baptisée Apostrophe dans le quartier des Marolles. "A Bruxelles, il y a toujours eu un grand intérêt pour la chose ancienne, conclut celui qui avait récemment lancé une cagnotte pour venir en aide aux enfants de Beyrouth. Le Belge est conservateur et notre pays demeure une plaque tournante du secteur de l’antiquité dans le monde. Un nid de créateurs également, avec de grandes écoles comme La Cambre. Et une tendance singulière historique à faire entrer les architectes à l’intérieur des bâtiments pour leur confier la ferronnerie d’art, le design des meubles voire de la vaisselle. Ill y a donc une culture de la chose ancienne en Belgique assez évidente."