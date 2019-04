Chaque jour, les téléspectateurs se rassemblent par centaines de milliers devant Affaire conclue, émission présentée par Sophie Davant dans laquelle des objets sont estimés par des experts et achetés aux enchères par des acheteurs d’antiquités. Tout cela toutefois à travers l’écran de leur téléviseur.

Le 18 mai prochain, les rôles s’inversent pour la première fois. Cette fois-ci, c’est l’équipe d’Affaire conclue qui part à la rencontre de son public belge. Sophie Davant, les experts et les acheteurs de l’émission ont répondu à l’invitation de l’acheteur belge Stéphane Vanhandenhoven et passeront une journée complète dans les rues de Bruxelles.

La bande à Affaire conclue sera, dans un premier temps, reçue par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. Elle ira ensuite petit-déjeuner et se balader à la place du Jeu de Balle, où se trouve le célèbre marché aux puces belge.

La journée se poursuivra par une tournée des lieux de travail des acheteurs phares de l’émission. Une façon de découvrir les univers de leurs camarades de fauteuil. L’équipe découvrira, dans un premier temps, Gérald Watelet Interiors, la nouvelle boutique du présentateur C’est du Belge à Uccle avant de faire une petite photo de famille devant la boutique Hautes Antiques de Stéphane Vanhandenhoven, deuxième acheteur belge d’Affaire conclue. Elle inaugurera ensuite Mes découverte s , la toute nouvelle boutique de Julien Cohen, l’un des visages phares de l’émission.

Comme à la télévision

Last but not least, ceux qui le voudront pourront faire gratuitement expertiser leurs objets et en connaître davantage sur leur histoire. Les personnes intéressées sont attendues à la place Breughel de 15 heures à 17 heures.