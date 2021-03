"Si vous voulez participer à la chasse aux objets et que JE vienne chez VOUS, vous avez l’adresse en dessous, le numéro de téléphone, vous nous appelez et je me déplace pour cette chasse, a fait ainsi savoir, face caméra sur Facebook, l'antiquaire vedette d'Affaire conclue. "Je cherche de belles, belles maisons et de beaux objets."

Bref, si vous voulez que Julien Cohen débarque dans votre salon pour y dénicher de bonnes affaires (comme il le faisait autrefois avec Pierre-Jean Chalençon). En effet, diffusé sur La Une (RTBF) et France 2, Affaire conclue: la chasse aux objets arrivait au domicile d’une famille dans le but de dénicher des objets qui pourraient ensuite être vendus au cours du programme télé.

Comm le précise Julien Cohen dans la vidéo voici comment y participer. "Contactez la production via affaireconclue@warnerbros.com (avec pour objet "La chasse aux objets"), ou par téléphone au +32 (0)7 84 69 08 43."