En plus de la version habituelle de l’émission, France 2 propose un programme court de 15 minutes.

Ne dites plus Affaire conclue mais Affaire conclue à la maison. Mieux encore, dites les deux. Car les fans de l’émission à succès animée par Sophie Davant sur France 2 sont gâtés depuis lundi. En plus de l’émission inédite diffusée à 17 h grâce au stock précédemment constitué, ils ont droit à une nouvelle capsule de 15 minutes proposée du lundi au vendredi à 18 heures.

Affaire conclue à la maison est une déclinaison courte adaptée à la situation actuelle. Chacun étant confiné, tout se passe par Skype, a expliqué la présentatrice dans un entretien accordé au Parisien. Réalisé dans les conditions du direct mais avec un léger décalage pour des raisons techniques, ce nouveau rendez-vous mettra en présence, par écrans interposés, deux vendeurs, un commissaire-priseur et un acheteur.

"Deux objets seront expertisés, puis mis en vente", a confié Sophie Davant, expliquant que cette déclinaison expérimentale sera affinée au quotidien. "On va commencer avec un module de quinze minutes et après on verra selon l’évolution de la situation", a-t-elle précisé sur les antennes de RTL. "On trouvait dommage de ne pas garder le lien avec nos téléspectateurs. Et intéressant d’être à leur écoute et de savoir comment ils vivent ce confinement. On décline donc notre émission dans un genre différent, avec un aspect plus testimonial que mercantile" , peut-on également lire dans les pages du Parisien.

Étant donné les conditions dans lesquelles cette nouvelle émission est tournée, des garde-fous ont été mis en place pour l’acheteur. Avant de finaliser la vente, celui-ci pourra avoir en main propre l’objet pour vérifier qu’il ne s’est pas trompé sur son état lorsqu’il l’a vu de loin. Il disposera donc de l’opportunité de se désister le cas échéant.