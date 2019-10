Soirée spéciale Xavier Dupont de Ligonnès ce mercredi soir sur RTL-TVI. Un magazine Indices spécial diffuse le docufiction Dans la tête du suspect, tourné en Belgique, avec l'acteur bruxellois Erico Salamone dans le rôle titre. Et de véritables témoins du drame familial

Après le téléfilm en deux parties (La Part du soupçon) qui mettait en vedette Kad Merad sur TF1 dans le rôle principal et avant la mini-série de M6 Un homme ordinaire (avec Arnaud Ducret et Emilie Dequenne dans les rôles phares), l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès n'en finit pas d'inspirer les scénaristes de fiction.



Suite aux derniers événements où les autorités françaises ont pensé l'avoir enfin capturé en Ecosse (erreur), la chaîne privée belge diffusera en exclusivité ce mercredi soir un magazine spécial Indices. Dans la tête du suspect, principalement tourné en Belgique, avec l'acteur bruxellois Erico Salamone, sera diffusé ce mercredi 16 octobre à 19h50 sur RTL TVI.

Voici le communiqué complet de RTL-TVI:



"Dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès aurait tué sa femme et trois de leurs enfants et le 5 avril 2011, il aurait assassiné Thomas, le quatrième enfant dans leur maison familiale à Nantes. Quelques jours plus tard, les voisins commencent à se poser des questions et appellent finalement la police. Le 21 avril 2011, les corps de 5 des membres de la famille sont retrouvés ensevelis sous la terrasse. Seul corps manquant : celui du père, Xavier Dupont de Ligonnès.

Dans ce Indices spécial, présenté par Julie Denayer, c’est le suspect, joué par un comédien, qui se confie aux téléspectateurs et raconte les événements. Les principales scènes de l’affaire, tournées avec les moyens techniques et narratifs de la fiction, sont reconstituées avec des comédiens qui interprètent les rôles des protagonistes de l’histoire. Cependant, de vrais témoins viennent tout au long du récit donner leur vérité.

Le réel est donc présent grâce à ces témoignages, comme ceux de l’ami d’enfance de Xavier, ou encore de la voisine de la famille qui a été la première à s’inquiéter et à contacter la police. A travers leur interview face caméra, ils racontent ce qu’ils connaissent de Xavier Dupont de Ligonnès et donnent des détails sur sa personnalité. Pour ancrer encore davantage l’histoire dans la réalité, les vraies images d’archives de l’affaire sont intégrées dans les séquences de fiction.

L’affaire Dupont de Ligonnès comporte encore de nombreuses zones d’ombre et soulève des questions restées sans réponse lors de l’enquête. Le parti-pris du docu fiction est de raconter l’affaire de la façon la plus vérifiée possible, tout en assumant un point de vue sur le déroulement précis des faits et propose une hypothèse plausible quant à l’issue de l’affaire."