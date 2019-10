Avec 738 000 abonnés sur Instagram et 20 000 de plus sur Facebook, Agathe Auproux fait incontestablement partie des personnes qui comptent sur les réseaux sociaux. Chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et Balance ton post, sur C8, la jeune femme de 27 ans découvrait, en décembre dernier, qu’elle était atteinte d’une forme de cancer du système lymphatique - la maladie de Hodgkin - au stade 2. Malgré une chimiothérapie qui a duré six mois, entraînant dans son sillage tous les effets du traitement, elle n’a jamais manqué le rendez-vous dans lequel les téléspectateurs l’attendaient. En mars dernier, après des mois de dissimulation, c’est, encore, sur les réseaux sociaux qu’elle disait tout sur sa maladie, dont elle est aujourd’hui guérie. L’avalanche de réactions provoquée par cette révélation lui a donné l’envie et la force d’aller plus loin, dans un témoignage qui vient de paraître chez Albin Michel, Tout va bien.

Votre livre se lit comme un journal, celui de la maladie puis de la guérison. Vous avez dû repenser à tout ça à rebours ? C’est un peu la double peine…