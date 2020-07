Agathe Lecaron sera de retour sur la chaîne privée, le temps d’un numéro de

Dix qu’on aime, Coup de dés ou encore Megamix, pendant tout l’été, RTL, c’est culte ! ravit les plus nostalgiques avec la rediffusion d’émissions qui ont fait la renommée de RTL-TVI. L’occasion de revoir d’anciens visages de la chaîne privée comme celui d’Agathe Lecaron, ancienne animatrice de 1 000 secondes. "La nostalgie, c’est le dada de RTL. C’est un plaisir de me remémorer ces moments", explique la Française qui a fait ses armes sur la chaîne belge. "C’était une merveilleuse école. RTL-TVI m’a donné ma chance et m’a appris mon métier. Le matin, j’allais au bureau en chantant parce que je savais que j’allais y retrouver mes amis. Je m’y sentais bien."

Professionnellement parlant, vous aviez quand même quelques doutes…

"C’est vrai que je n’étais pas l’animatrice la plus épanouie. La chaîne avait du mal à me trouver le programme qui m’allait. J’étais toujours entre deux. Je me posais beaucoup de questions."

(...)