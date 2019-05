Vous les avez vus toute la soirée sur le petit écran quelle que soit la chaîne de télévision sur laquelle vous avez décidé de suivre les résultats des élections de dimanche. Certains candidats ont couru de plateau en plateau pour délivrer leur analyse du vote et faire part de leurs impressions. Avant le scrutin, la DH en avait contacté cinq, un ou une par grand parti francophone, sur les listes au fédéral ou aux régionales, pour qu’ils nous livrent des données chiffrées de leur folle chevauchée médiatique. Si la télémétrie mise en place a connu des défaillances du côté du CDH comme d’Ecolo (un peu à la façon des bugs informatiques qui ont retardé l’arrivée des résultats à Bruxelles comme en Wallonie), les candidats Défi, MR et PS contactés se sont prêtés au jeu. Ils nous ont communiqué, grâce à l’appli santé de leur smartphone, le nombre de pas qu’ils ont effectué pour se rendre sur dans les studios et la distance qu’ils ont parcourue. Certains ont aussi précisé sur combien de plateaux ils se sont rendus, le nombre d’interviews données et leur consommation… en bouteilles d’eau, évidemment.

Ahmed Laaouej, tête de liste PS à la Chambre pour Bruxelles

© DH



À la clôture des directs en télévision, l’appli santé du téléphone d’Ahmed Laaouej, tête de liste PS à la Chambre pour Bruxelles, affichait 8376 pas effectués pour 5,4 kilomètres parcourus. Au total, il a fait deux plateaux télé, celui de la RTBF et un direct assuré depuis le siège du parti socialiste.

Ahmed Laaouej en stand-by avant de monter sur le plateau de la RTBF. © DH



Bernard Clerfayt, tête de liste Défi aux régionales à Bruxelles

© DH



Du côté de Bernard Clerfayt, tête de liste Défi pour le scrutin régional à Bruxelles, les compteurs ont indiqué 10 410 pas, soit plus de 6 kilomètres avalés. Il faut dire qu’il a commencé son marathon médiatique électoral fort tôt. Dès 16 heures, il a été "surpris" en plein ravitaillement, un morceau de tarte à la main. Comme tout coureur de fond averti, il savait manifestement très bien qu’il faut s’alimenter de manière régulière pour éviter le coup de fringale. Après trois heures de discussions avec ses troupes, c’est vers 19 heures qu’il a pris la route pour rejoindre les plateaux de RTL-TVI, BX1 et la RTBF. Au moment de les quitter, il a confié à la DH avoir fait son sort à une petite assiette froide et à trois chocolats, sans oublier quatre bouteilles d’eau. L’histoire ne dit pas si elles étaient pétillantes ou pas.

Bernard Clerfayt "surpris"' en plein ravitaillement avant de prendre la direction des plateaux de télévision. © DH



Didier Reynders, tête de liste MR à la Chambre pour Bruxelles

© DH



Ce sont par contre deux bouteilles d’eau pétillante qui ont servi à étancher la soif de Didier Reynders, la tête de liste MR à la Chambre pour Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères sortant a marché 9798 pas pour une distance de 5,9 kilomètres pour rejoindre les trois plateaux de télévision sur lesquels on a pu le voir. Lors de son après-midi et sa soirée électorale, il a aussi donné pas moins de huit interviews.

Didier Reynders au maquillage avant de monter sur le plateau de télévision. © DH



Du côté d’Ecolo, même si la DH n’a pas reçu de données chiffrées, on imagine que le kilométrage n’a pas été aussi élevé que pour les candidats précédemment cités. La faute au football. En effet, indiscrètes, les caméras de la RTBF comme celles de RTL-TVI ont capturé des images de Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet devant leur poste de télévision dans le courant de l’après-midi. C’est qu’il y avait un match que ce dernier ne pouvait manquer sans aucun prétexte : la rencontre entre l’Antwerp et le Sporting de Charleroi en finale des playoffs de la Jupiler Pro League. Jean-Marc Nollet, qui, très nerveux, n’a pas cessé de martyriser son écharpe de supporter des Zèbres, s’est consolé de la défaite de son équipe par le succès incontestable remporté par sa famille politique au terme du scrutin.