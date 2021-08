Des interviews, Alain Delon n’en accorde que fort peu. Il n’en voit plus tellement l’utilité et le monde lui inspire plus de dégoût qu’autre chose. Sa rencontre avec Cyril Viguier, en juin dernier, est donc exceptionnelle. Deux ans après un AVC qui a failli le terrasser, dans la nuit du 10 au 11 juin 2019, même si son élocution est un tout petit peu moins dynamique qu’auparavant, il veut montrer qu’il est toujours en pleine forme et prêt à repartir à l’assaut du 7e art. “Absolument, et j’emmerde tous ceux qui ne sont pas pour”, lâche-t-il dans un large sourire avec son franc-parler habituel.

L’accident vasculaire n’a en rien entamé sa confiance en lui. “J’aurai bientôt 86 ans et j’ai toujours la même confiance. Dans mon cœur et dans ma vie, je me sens toujours jeune.” Et d’ajouter, à propos du temps qui passe : “Je ne trouve pas ça long. Cela passe bien. J’ai eu cinq femmes, qui sont toutes mortes, et il n’y a que moi qui reste. Et je n’ai pas fini. J’ai des envies de tourner encore. Au moins de faire ce qui sera mon dernier film. J’ai quelques idées et je verrai quel sera mon dernier film.”

Ce n’est pas la première fois qu’il évoque ce désir d’ajouter une ultime ligne à sa filmographie, avec “le film qui restera pour toujours.” Parce que, précise-t-il, “dans ma vie, ce que j’ai le plus adoré, c’est être Alain Delon, l’acteur Alain Delon.”

Pour autant, il ne porte pas nécessairement certaines stars actuelles dans son cœur. Leonardo DiCaprio (“j’ai déjà vu sa tête dans un ou deux films, mais je ne sais plus lesquels”), Brad Pitt ou Matt Damon ne le font pas rêver. Et face aux photos de Jean Dujardin ou d’Omar Sy, il se contente de souffler en détournant la tête…

S’il déborde toujours d’énergie (“Je vais bien. J’ai fait deux AVC. Mais à part marcher un peu avec une canne, je vais très bien. On m’a emmené à l’hôpital. Je ne savais pas pourquoi exactement. Je n’ai rien senti. J’ai su après que j’avais fait un AVC”), Alain Delon s’attarde aussi longuement sur la mort. Notamment en évoquant le suicide. Auquel il avoue penser “maintenant plus qu’avant. C’est une question d’âge, de carrière, d’époque. J’ai fait une carrière extraordinaire, je n’ai pas peur de le dire; avant, je n’ai jamais pensé au suicide.”

Il défend aussi ardemment le droit à l’euthanasie : “L’euthanasie, je suis pour. D’abord parce que je vis en Suisse, où l’euthanasie est possible et aussi parce que je trouve que c’est la chose la plus logique et la plus naturelle qui soit. À partir d’un certain âge, d’un certain moment, on a le droit de choisir de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres ou les machins.”

Par contre, pour ses funérailles, ce grand catholique qui porte toujours un petit cadre à l’effigie de la Vierge Marie sur lui n’est plus tout à fait sûr. Plusieurs fois, il a déclaré vouloir être enterré avec ses chiens. Mais face à Cyril Viguier lui montrant la tombe de ses parents, il se montre moins formel. “Je ne sais pas. J’ai peut-être évolué un peu. Mais j’ai eu un tel amour de mes chiens. Ils sont la moitié de ma vie. J’ai ici 35 chiens enterrés partout. Je rêverai toujours d’être enterré parmi eux, au milieu d’eux et bonsoir. Je ne veux surtout pas qu’un chien me survive : il serait très malheureux. Trop malheureux.”

S’il a toujours autant de choses à dire, étrangement, il continue de refuser catégoriquement d’écrire ses Mémoires. Mais il se verrait bien créer une Fondation Delon. Étonnant personnage.