On est super contents d’être arrivés jusque-là, nous confie Alban avant la finale diffusée ce samedi à 20h20 sur RTL-TVi. Étant conscients qu’on est deux Belges dans un jeu français et que ce n’est pas évident de finir premiers, on était dans l’état d’esprit de leur envoyer du tellement lourd qu’ils n’auront pas le choix. C’était notre challenge."

Considérés comme les outsiders depuis le début de la compétition et leur record du monde lors de la deuxième émission (lire ci-dessous), le duo belge a fini par devenir quasiment favori de cette première édition française de Lego Masters, le Top Chef de la brique. "On leur a montré qu’on ne se laissait pas faire, souligne Xavier. On ne baissait pas les bras facilement et que ce n’était pas parce que nous n’étions pas connus dans le monde du Lego.