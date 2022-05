Clap de fin pour Alessandra Sublet. Quatre ans après avoir succédé à Nikos Aliagas aux commandes de C Canteloup sur TF1 et alors qu’elle venait de terminer la troisième saison de Mask Singer et un nouveau numéro du Grand Concours des animateurs, l’animatrice met les voiles de TF1. Vendredi dernier, cette dernière présentait son dernier numéro de l’émission satirique portée par Nicolas Canteloup. "Un grand merci pour ces quatre années", conclut-elle avant de rendre l’antenne.

Alessandra Sublet part mais reste sur le petit écran. Celle qui a fait ses premiers pas en tant qu’actrice dans le téléfilm Handigang - diffusé en février dernier sur RTL-TVI - a annoncé, en avril dernier, vouloir désormais se consacrer à la comédie. " Un nouveau défi " qui la fait "vibrer", dit-elle dans les colonnes du Parisien. "J’ai réalisé tous mes rêves d’animatrice. On me verra beaucoup moins, mais ce n’est pas le plus important. Jamais la notoriété a été un moteur pour moi."

Parmi ses projets, l’animatrice aimerait, entre autres, adapter T’as le blues, baby ?, son premier livre, en téléfilm et y jouer le rôle principal, c’est-à-dire celui d’une mère qui fait une dépression post-partum. Une histoire qui est en fait la sienne. " J’ai la chance d’avoir 45 ans et de pouvoir faire des choses qui me plaisent vraiment, nous disait-elle. Je n’ai pas d’urgence à tourner, je peux me permettre de dire ‘oui’ si le projet me tente. Mais ce sera toujours dans le feel good. Je ne me vois pas dans quelque chose de sombre. "

Un nouveau visage aux côtés de Nicolas Canteloup

Quelques jours après sa dernière apparition sur TF1, le nom de sa remplaçante dans C Canteloup circule déjà. Selon TV Magazine, celle qui lui succéderait à la présentation de l’émission satirique ne serait autre qu’Hélène Mannarino. Âgée de 31 ans, la journaliste aurait été très convaincante lors de pilotes déjà enregistrés.

© TF1

Arrivée sur TF1 en 2017, après être passée sur France Télévisions et D8 (ancienne C8), la journaliste était, dans un premier temps, chroniqueuse pour LCI et s’est ensuite vu confier les commandes d’Appels d’urgence et de grandes séries documentaires sur TFX.

L’été dernier, la jeune femme a toutefois décroché son premier prime time sur la chaîne privée : Le Grand Quiz. Quelques semaines plus tard, à la rentrée télé, elle est devenue co-présentatrice de la matinale de LCI au côté de Stefan Etcheverry.

À ce stade, on ne sait toutefois pas si Hélène Mannarino entrera dans la danse d’ici la fin de la saison ou si elle attend la rentrée pour débarquer dans l’émission.