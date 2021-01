À la rentrée 2015, Alessandra Sublet quittait France Télévisions pour rejoindre la chaîne concurrente, TF1, où elle avait déjà travaillé. Un véritable coup dur pour le service public qui voit partir l’une de ses animatrices phares, ancien visage de C à vous et des divertissements de la chaîne. Pour TF1, au contraire, c’est un coup de maître. La première chaîne offre à Alessandra Sublet une visibilité qu’elle n’avait jamais eue auparavant, lui confiant plusieurs primes tels que le concert anniversaire des 30 ans de l’AccorHotels Arena ou encore La Grande Histoire de la Télévision – les 40 ans de l’Ina.

En 2018, l’animatrice devient un visage quotidien de la chaîne en reprenant la présentation de C’est Canteloup à la place de Nikos Aliagas. Sa notoriété a toutefois explosé lorsqu’elle devient, un an plus tard, l’une des détectives de Mask Singer, divertissement au succès incontestable qui a marqué le PAF et qui a connu une deuxième saison, également fédératrice.

Une année 2021 qui s’annonce rayonnante

Pour bien démarrer 2021, Alessandra Sublet continue sur sa lancée avec la co-production du documentaire Netflix sur Tony Parker (à qui elle avait déjà consacré un reportage sur TMC) et plusieurs nouveaux défis. Parmi eux, la présentation des Duos Mystères, divertissement musical prochainement diffusé sur TF1, et celle du bien connu Grand Concours des animateurs, grand test de culture général auparavant dans les mains de Laurence Boccolini (et Carole Rousseau avant elle).

Pour sa première aux commandes du jeu télévisé, Alessandra Sublet aura l’honneur d’accueillir Brigitte Macron sur son plateau. Présidente de la Fondation des Hôpitaux, l’épouse du Président français, Emmanuel Macron, se devait d’être présente à cette édition spéciale au profit des Pièces jaunes, aux côtés de Didier Deschamps, parrain de l’Opération, et Anne Barrère, vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.