Personnalité phare de TF1, Alessandra Sublet a fait ses premiers pas à la présentation du Grand Concours des animateurs, ce vendredi sur TF1. L’animatrice de C’est Canteloup a accepté d’incarner l’émission dans le cadre de l’édition spéciale consacrée aux Pièces jaunes. Une première pour laquelle elle a dû suivre un “petit training” comme l’explique Valérie Lascar, productrice de l’émission, dans Télé Star.

Plutôt à l’aise dans l’exercice, l’animatrice pétillante et naturelle n’a pas hésité à titiller ses collègues venus s’affronter sur des questions de culture générale. Parmi eux, on pouvait retrouver Arthur, Denis Brogniart, Iris Mittenaere ou encore Jean-Pierre Foucault.

La soirée a démarré avec la présence exceptionnelle de Brigitte Macron, épouse de l’actuel Président de la République, Emmanuel Macron. Présidente de la Fondation des Hôpitaux, cette dernière a ouvert le bal en expliquant le travail des Pièces jaunes. “Vous savez qu’en ce moment, être un adolescent, ce n’est pas facile. On va essayer d’ouvrir de plus en plus de maisons des adolescents. Et, cette année, un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c’est le dépistage à l’hôpital des maltraitances faites aux enfants et les inscrire dans un parcours de soins où on va les suivre et on va parfois aussi aider leurs parents. C’est un projet qui nous tient fortement à cœur et pour que ce projet marche, on a besoin de vous”, déclare La Première Dame de France avant de remercier les animateurs pour leur courage et de s’éclipser.

Cette édition spéciale aura finalement été remportée par Grégoire Margotons, commentateur sportif et animateur de Téléfoot sur TF1, et rassemblé la jolie somme de 75.000 euros pour la Fondation des Pièces Jaunes.