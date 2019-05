"La critique française sera fois dix par rapport aux Magritte, confesse d’emblée celui qui fut aussi le maître de cérémonie des Magritte du cinéma belge en février dernier. Si c’est bien, je vais être fantastique et si ce n’est pas bien, on m’oubliera." Alex Vizorek, l’humoriste belge de France Inter et deSalut les Terriens, repart avec la même équipe de coauteurs (dont Christophe Bourdon de la RTBF) avant de se lancer cet été dans l’écriture de son deuxième one-man-show après Alex Vizorek est une œuvre d’art. "On a joué le championnat de Belgique et, aujourd’hui, on peut jouer la Ligue des champions. C’est cool !"

Vous voilà donc propulsé animateur de cérémonies dites "chiantes"…

(...)