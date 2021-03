Tout le monde voulait être là pour la grande émission de retour de Michel Drucker, nous confie l’humoriste Alex Vizorek. Chroniqueur du patron du PAF une fois par mois avant sa lourde opération du cœur, il était de la partie pour l’enregistrement d’un numéro spécial de Vivement dimanche ce mercredi.

Michel Drucker, 78 ans, sera de retour à l’écran ce 28 mars à 15 h 15, toujours sur France 2 et dans son célèbre canapé rouge. "Il fallait donc trouver un concept et Michel a rassemblé tous les humoristes (Arnaud Tsamère et Ben, Willy Rovelli, les Chevaliers du Fiel, les Bodin’s, Gad Elmaleh, Chantal Ladesou, etc.) qui sont passés par son programme. On pouvait donc rigoler tranquillement de lui et du fait qu’on a cru qu’il allait y passer. Il était très jovial et bonne pâte, comme on le connaît."