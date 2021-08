Sur Instagram, Alexandra, grande gagnante de Koh-Lanta: les 4 Terres, a témoigné d'une agression dont elle a été victime ce mardi. L'aventurière, également à l'affiche de Koh-Lanta: la Légende qui débute ce soir sur TF1, a expliqué dans une vidéo avoir été agressée sur un parking par un inconnu, alors qu'elle sortait simplement de sa voiture. Accompagnée de sa maman, ses deux filles et sa nièce, Alexandra a été prise à partie par un "fou furieux".

Encore sous le choc et tremblante, elle explique avoir été "insultée, agressée et menacée, pour rien". L'homme a également hurlé sur la maman de l’aventurière. "Franchement, je ne suis pas bien", confie-t-elle, ajoutant qu'elle va porter plainte dès que possible. Elle a notamment pris le numéro de plaque de son agresseur, qui s'est enfui en voiture. "Ça ne va pas se passer comme ça. Je ne comprends pas qu'on puisse agresser les gens comme ça. En plus, devant les enfants. Je ne sais pas, le respect, il est où ?", lance encore Alexandra, choquée et très remontée contre son agresseur.