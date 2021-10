Physique critiqué, performances contestées, stratégies désapprouvées et personnalités contestées, il ne fait pas bon être candidat dans Koh-Lanta à l’heure où règnent les réseaux sociaux. Les participants au jeu d’aventures de TF1 sont de plus en plus souvent pris à partie après la diffusion des épisodes.

Dernière victime en date : Alexandra. L’aventurière éliminée au terme de la dernière épreuve d’immunité paye cher l’élimination de Namadia lors du premier Conseil suivant la réunification. Elle est accusée d’avoir tiré les ficelles pour évincer celui qui la protégeait afin de protéger une autre participante, Alix.

Lasse d’être prise en grippe par les téléspectateurs, la lauréate de l’édition des 4 Terres est sortie de sa réserve sur Instagram. "Quand tu ne suis pas le groupe pour te défendre, tu es la méchante forcément. Je ne pleure pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas affectée. Et je ne critique pas les autres, je ne mérite pas ça, juge-t-elle. C’est dur de voir les critiques. Je suis tout sauf une sorcière molle fatiguée… Mon cœur voulait protéger Alix, ça ne va pas plus loin que ça ! Et ce n’est pas parce que j’ai des grands yeux que je suis une sorcière !" Ce n’est pas la première fois qu’elle est attaquée sur son physique ou sa voix. Lors de sa victoire aux Fidji, c’est l’apparence de ses pieds sur les poteaux qui avait été dénigrée.