La comédienne porte la casquette de réalisatrice pour le téléfilm Touchées.

Le temps d’une journée, Alexandra Lamy a fait une escale à Bruxelles. Pétillante et charismatique, l’ancienne partenaire de Jean Dujardin dans Un gars, une fille est comme on l’imagine. Actrice emblématique du cinéma populaire de ces dernières années, la comédienne de 50 ans n’était toutefois pas dans la capitale belge pour une journée de promotion habituelle. Ce lundi, il était question de son premier film en tant que réalisatrice. Une casquette qu’elle attendait de porter depuis quelque temps. “Je cherchais des projets. Et, finalement, c’est le projet qui est venu à moi”, nous dit-elle.

Pour ce premier exercice, Alexandra Lamy se penche sur un thème cher à son cœur : la lutte contre la violence conjugale et les agressions sexuelles. Tiré de la BD éponyme de Quentin Zuttion, le téléfilm Touchées (le 23 février sur RTL-TVI) raconte comment des victimes ont réussi à remonter à la surface grâce à l’escrime. “Quand Philip Boëffard, le producteur, m’a demandé de réaliser ce téléfilm, j’étais très étonnée. Quand j’ai lu la BD, j’ai trouvé évident que ma première réalisation évoque ce thème. Ça me parle, je connais bien le sujet. Quand c’est un premier film, on a envie d’y mettre toutes ses tripes. Je suis suffisamment engagée pour pouvoir essayer d’en parler à mon niveau parce que j’écoute et je travaille avec la maison des femmes. Mais, je me suis renseignée davantage en allant interroger des tas de gens.”

Comment avez-vous trouvé l’exercice ?

(...)