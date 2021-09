Le week-end dernier, Alexandra Morel, de sortie pour la première fois après s’être fracturé la clavicule il y a 15 jours, et Stéphane Vanhandenhoven, tous deux acheteurs dans Affaire conclue, étaient à Bruxelles à l’occasion du Sablon Design Market. L’opportunité était belle de prendre avec eux la température d’une émission qui rassemble toujours plus de téléspectateurs.

"Grâce à Affaire conclue, le vocable ‘brocanteur’ ne rime plus avec ‘voleur’", se réjouit Stéphane Vanhandenhoven qui ne cache pas sa fierté de participer au programme. "Notre métier a enfin retrouvé ses lettres de noblesse qu’il avait perdues. L’émission redore le blason de pas mal d’artisans dont tout le monde se foutait auparavant. Le quidam a compris que c’était un marché porteur et de passionnés, qui demande de l’attention, de l’intelligence et un savoir-faire manuel."