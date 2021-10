Seul Belge de la saison 10 du, Alexandre compte bien faire briller nos couleurs.

Téléspectateur assidu du Meilleur Pâtissier, Alexandre Formica n’avait jamais pensé participer au concours gourmand diffusé sur RTL-TVI. C’est en voyant les publications du jeune homme de 29 ans, originaire des Bons Villers, près de Charleroi, que la production de l’émission a vu en lui un candidat potentiel. "Elle m’a contacté. Puis, de fil en aiguille, j’ai passé des castings et on m’a annoncé que j’allais être le seul Belge à participer au Meilleur Pâtissier", explique le gérant d’une société de matériel de cuisine qui ne cache pas ressentir une petite pression à l’idée de représenter la Belgique à lui seul. "C’est clair qu’on a une pression supplémentaire. On se dit qu’on a un pays derrière soi. Si lundi, je ne fais pas partie des 14 candidats qui continueront l’aventure, je serai un peu déçu. Mais, en tout cas, j’aurai tout donné."

(...)