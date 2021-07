"On pense que je suis la secrétaire quand je suis au téléphone avec un client alors que je suis le chauffeur!", nous confie d’emblée la jeune Suissesse Alexia, alias l’influenceuse Lexie Truck sur les réseaux sociaux et dans Les Reines de la route diffusé chaque dimanche sur RTL-TVi et dont les épisodes spéciaux Lexie sont disponibles en replay sur RTLPlay. "Ah, mais non, que faites-vous de votre vie ? Ne faites pas ce métier, vous devriez être mannequin, me dit-on souvent. Vous êtes en train de gâcher votre vie, c’est un métier pour homme. "

"Autant cela peut être bienveillant, autant c’est aussi toujours très cliché", déplore la jeune femme de 22 ans qui fait ce métier depuis cinq ans, à raison de 12 à 13 heures de route par jour. Elle rentabilise comme personne ses rétroviseurs pour se maquiller et rester féminine. "Penser que je puisse faire autre chose de ma vie, quelque chose de plus féminin car je serais plus fragile, c’est un peu macho."

(...)