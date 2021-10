Auditrice de podcasts assidue, surtout lors de ses longues marches nordiques, Alix Battard a décidé d’utiliser ce format en vogue pour aborder la thématique du changement sous toutes ses formes. Dans Changements iX, podcast disponible sur toutes les plateformes (RTL, Spotify, etc.), la présentatrice du RTL Info 13 heures interroge des personnalités fortes dont le parcours pourrait inspirer les auditeurs. Le premier numéro, sorti cette semaine, donne la parole à l’écologiste français Yann-Artus Bertrand. "Ce podcast nous apprend à comment ramener du sens dans notre vie, une certaine harmonie, explique-t-elle. Il nous pousse également à prendre conscience du fait qu’on abîme la planète et qu’il est temps de lui redonner sa place."

Pour les prochains numéros, Alix Battard se base également sur les changements qu’elle a opérés dans sa vie personnelle. "J’ai décidé de changer certaines choses dans mon style de vie. Je fais mes courses en vrac, je ne mange quasiment plus de viande, je n’achète pas toujours des vêtements neufs, j’utilise un maximum mon vélo. J’arrive à me tenir à certaines choses mais pas à d’autres. En même temps, on ne peut pas tout révolutionner en une fois, du jour au lendemain", continue-t-elle en précisant qu’elle ne veut toutefois pas paraître pour une "donneuse de leçon".

Pour la journaliste, qui a démarré par la radio, cette expérience, qu’elle compte réitérer deux fois par mois, s’apparente à un retour aux sources. "C’est clair que ça me fait penser à la radio et à sa souplesse. Ce qui est intéressant dans le podcast, c’est qu’on est dans un format libre. On n’est donc pas tributaire du temps comme à la radio et à la télé", déclare Alix Battard, qui adore avoir cette forme de légèreté à côté d’un métier "très cadenassé par le timing".